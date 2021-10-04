Друг Путина уверен, что Усик проиграет второй бой Джошуа

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Reuters

Легендарный американский боксер Рой Джонс похвалил Александра Усика за победу над Энтони Джошуа.

Однако Джонс считает, что Джошуа вполне по силам взять реванш. И вот почему.

Реклама

"Усик выдал отличный бой. Конечно, он хороший боксер, однако Джошуа – более крупный парень, и он не извлек выгоду из своих преимуществ. Если в следующий раз Джошуа воспользуется своими преимуществами, то есть габаритами, то я думаю, что он победит", – цитирует Джонса fightnews.info.

Ранее мы писали, что Усика заподозрили в договорняке с Джошуа. Бывший тренер Владимира Кличко Сергей Городничев считает, что Александр Усик и Энтони Джошуа могли договориться о результате первого боя.

Рой Джонс – серебряный призер Олимпиады-1988, был чемпионом мира в пяти весовых категориях, от среднего до супертяжелого дивизиона, а в полутяжелом весе являлся абсолютным чемпионом.

А еще он запомнился тем, что в 2015 году продался России и выпросил у Путина российский паспорт для "облегчения ведения бизнеса и улучшения отношений с США".

Реклама

Джонс хвалил президента России и встречался с ним в Севастополе, из-за чего был включен в базу "Миротворца". Позже Джонс гостил в Чечне по приглашению Рамзана Кадырова.

Ну разве такие "мелочи" могут остановить Василия Ломаченко, который бросился обниматься с Джонсом, как только встретил его.

Кто лучший боксер в истории Украины? Александр Усик Виталий Кличко Владимир Кличко Василий Ломаченко