Дійшло до армії: Камбосос уколов Ломаченка

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

Австралійський король легкої ваги Джордж Камбосос відреагував на заяву промоутера Василя Ломаченкаи Боба Арума.

Той напередодні сказав, що володаря титулу WBC Девіна Хейні в Австралії ніхто не знає, на відміну від Ломаченка. Тому вигідніше буде провести на австралійській землі саме поєдинок Камбососа проти Василя.

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"Містере Арум, за всієї поваги, люди прийдуть подивитися не на Хейні чи Ломаченка, а на повернення свого Імператора додому з усіма поясами після перевороту в боксі. Ці пояси належать Австралії та Греції (коріння в якій також має Камбосос), і будь-якому супернику знадобиться армія, щоб відібрати ці титули у нас", – написав Джордж Камбосос на своїй сторінці у Twitter.

Хейні, Камбосос і Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше американський юрист-інсайдер у галузі боксу Рік Глейсер запевнив, що врештіКамбосос візьме в суперники Ломаченка.

"Лома погодиться на менший гонорар, аби повернути свої титули, – сказав Глейсер. – А ось Хейні вимагатиме якісь нереально божевільні суми за те, щоб виступити за межами Америки. Задовольнити його запити і запити Камбососа одночасно буде просто неможливо. Тому, найвірогідніше, ми побачимо бій "Камбосос vs Ломаченко".

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Колаж: Сьогодні

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