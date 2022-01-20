Дошло до армии: Камбосос уколол Ломаченко

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

Австралийский король легкого веса Джордж Камбосос отреагировал на заявление промоутера Василия Ломаченко Боба Арума.

Тот накануне сказал, что обладателя титула WBC Девина Хэйни в Австралии никто не знает, в отличие от Ломаченко. Поэтому более выгодно будет провести на австралийской земле именно поединок Камбососа против Василия.

Реклама

"Мистер Арум, при всем уважении, люди придут посмотреть не на Хэйни или Ломаченко, а на возвращение своего Императора домой со всеми поясами после переворота в боксе. Эти пояса принадлежат Австралии и Греции (корни в которой также есть у Камбососа), и любому сопернику понадобится армия, чтобы отобрать эти титулы у нас", – написал Джордж Камбосос на своей странице в Twitter.

Хэйни, Камбосос и Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее американский юрист-инсайдер в области бокса Рик Глейсер заверил, что в итоге выбор Камбососа падет на Василия Ломаченко.

"Лома согласится на меньший гонорар, лишь бы вернуть свои титулы, – сказал Глейсер. – А вот Хэйни потребует какие-то нереально сумасшедшие суммы за то, чтобы выступить за пределами Америки. Удовлетворить одновременно его запросы и запросы Камбососа станет просто невозможно. Поэтому, скорее всего, мы увидим бой Камбосос vs Ломаченко".

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Смотрите, как Ломаченко в декабре одолел Комми