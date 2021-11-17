16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина 0
Україна 2
16 листопада 21:45
Фінляндія 0
Франція 2
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
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Олександрія --
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Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
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Барселона --
Бенфіка --
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Янг Бойз --
Аталанта --
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Лілль --
Зальцбург --
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Вольфсбург --
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Мальме --
Зеніт --
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Челсі --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
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Інтер --
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Лейпциг --
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Дорога життя та смерті України на ЧС-2022

Любомир Луканюк
17 листопада, 09:52
Ми визначили для команди Олександра Петракова найскладніший і найлегший шлях на світову першість до Катару

До чемпіонату світу зовсім уже близько

Лише в останньому турі кваліфікації збірна України зберегла шанси пробитися на чемпіонат світу 2022 року.

Наша команда вийшла у стикові матчі. За регламентом буде півфінал та фінал. Україна серед несіяних і нам не просто пробитися до Катару. Але є як дуже складні розклади, так і прийнятні для підопічних Петракова.

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Спочатку скажемо, хто Україні може потрапити у півфіналі – Португалія, Італія, Швеція, Шотландія, Уельс. З Росією ми не можемо зіграти. Півфінал точно проведемо у гостях.

Виберіть суперника збірній України

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Дорога смерті

Півфінал: Україна – Італія/Португалія
Фінал: Україна – Італія/Португалія

Два найскладніші суперники – португальці з Кріштіану Роналду та чинні чемпіони Європи. З кимось із них наша команда може зустрітися, як у першому матчі, так і у другому.

Дорога життя

Півфінал: Україна – Уельс
Фінал: Україна – Північна Македонія

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Валлійці не дуже вразили у відбірному турнірі, де їхнім суперником були Бельгія, Чехія, Естонія та Білорусь. Тож боятися Уельс не варто.

Чому б македонцям, скажімо, не "хлопнути" Шотландію і не вийти у фінал. Ми їх зі скрипом перемогли на Євро-2020, але ця команда цілком по зубах хлопцям Петракова.

Жеребкування плей-оф ЧС-2022 – 26 листопада. Стикові матчі відбудуться у березні наступного року.

Фінальна стадія чемпіонату світу пройде з 21 листопада до 18 грудня 2022 року. Жеребкування заплановане на квітень 2022 року.

Дивіться, як Україна перемагала Боснію: