Дорога жизни и смерти Украины на ЧМ-2022

До чемпионата мира совсем уже близко

Лишь в последнем туре квалификации сборная Украины сохранила шансы пробиться на чемпионат мира 2022 года.

Наша команда вышла в стыковые матчи. По регламенту будет полуфинал и финал. Украина в числе несеяных и нам будет не просто пробиться в Катар. Но есть, как очень сложные расклады, так и приемлемые для подопечных Петракова.

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Сначала скажем, кто Украине может попасться в полуфинале – Португалия, Италия, Швеция, Шотландия, Уэльс. С Россией мы не можем сыграть. Полуфинал точно проведем в гостях.

Выберите соперника для сборной Украины Португалия Италия Шотландия Швеция Уэльс

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Дорога смерти

Полуфинал: Украина – Италия/Португалия

Финал: Украина – Италия/Португалия

Два самых сложных соперника – португальцы с Криштиану Роналду и действующие чемпионы Европы. С кем-то из них наша команда может встретиться, как в первом матче, так и во втором.

Дорога жизни

Полуфинал: Украина – Уэльс

Финал: Украина – Северная Македония

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Валлийцы не особо впечатлили в отборочном турнире, где их соперником были Бельгия, Чехия, Эстония и Беларусь. Так что бояться Уэльс не стоит.

Почему бы македонцам, допустим, не хлопнуть Шотландию и не выйти в финал. Мы их со скрипом победили на Евро-2020, но эта команда вполне по зубам парням Петракова.

Жеребьевка плей-офф ЧМ-2022 – 26 ноября. Стыковые матчи пройдут в марте следующего года.

Финальная стадия чемпионата мира состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Жеребьевка намечена на апрель 2022 года.

Смотрите, как Украина побеждала Боснию: