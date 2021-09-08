Додому до чоловіка: Світоліна з мільйоном у кишені залишає US Open

Еліна Світоліна покидає US Open / Фото: Reuters

Вперше на турнірі Світоліна програла сет, але потім зібралася і зрівняла рахунок у матчі. Однак на вирішальний ривок сил у неї вже не залишилося. У третьому сеті українка програвала 3:5, зрівняла рахунок, але в підсумку поступилася.

Читайте також: Тенісист звалився на корт через сітку, але став героєм: відео головного курйозу US Open

Світоліна – Фернандес – 3:6, 6:3, 6:7 (5:7)

Реклама

На Відкритому чемпіонаті США Світоліна заробила 425 тисяч доларів призових, а сумарний заробіток в цьому сезоні перевалив за мільйон доларів!

А ось повторити свій рекорд або навіть перевершити його Еліні не вдалося. Нагадаємо, найкращим результатом українки на турнірах "Великого шлема" і US Open зокрема є півфінал.

Раніше ми писали, що українська тенісистка вийшла у півфінал US Open. Даяна Ястремська продовжує боротьбу на Відкритому чемпіонаті США в парному змішаному розряді.