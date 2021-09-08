8 вересня 21:45
Чехія --
Україна --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини тенісу

Додому до чоловіка: Світоліна з мільйоном у кишені залишає US Open

Олександр Трикіша
8 вересня, 00:50
Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла пробитися в півфінал US Open. На шляху кращої тенісистки України стала 19-річна Лейла Анні Фернандес з Канади

Еліна Світоліна покидає US Open / Фото: Reuters

Вперше на турнірі Світоліна програла сет, але потім зібралася і зрівняла рахунок у матчі. Однак на вирішальний ривок сил у неї вже не залишилося. У третьому сеті українка програвала 3:5, зрівняла рахунок, але в підсумку поступилася.

Читайте також: Тенісист звалився на корт через сітку, але став героєм: відео головного курйозу US Open

Світоліна – Фернандес – 3:6, 6:3, 6:7 (5:7)

Реклама

На Відкритому чемпіонаті США Світоліна заробила 425 тисяч доларів призових, а сумарний заробіток в цьому сезоні перевалив за мільйон доларів!

А ось повторити свій рекорд або навіть перевершити його Еліні не вдалося. Нагадаємо, найкращим результатом українки на турнірах "Великого шлема" і US Open зокрема є півфінал.

Раніше ми писали, що українська тенісистка вийшла у півфінал US Open. Даяна Ястремська продовжує боротьбу на Відкритому чемпіонаті США в парному змішаному розряді.

Реклама