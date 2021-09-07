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Тенісист гепнувся на корт через сітку, але став героєм: відео головного курйозу US Open

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
7 вересня, 12:25
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28-річному німцеві Оскару Отте не пощастило під час поєдинку 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США з італійцем Маттео Берреттіні, але після гри трибуни влаштували йому овації
Падіння Оскара Отте на US Open
Падіння Оскара Отте на US Open / Фото: Twitter

Під час одного з розіграшів німець вийшов до сітки, спробував дотягнутися до м'яча, але не зміг втриматися на ногах і впав на сітку, після чого перевалився через неї на чужу половину корту.

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28-річний кваліфаєр з Німеччини Оскар Отте програв восьмій ракетці світу Маттео Берреттіні – 6:4, 3:6, 3:6, 2:6.

Проте після заключного розіграшу італієць вирішив не святкувати, а закликав трибуни поаплодувати німцеві. І вболівальники влаштували Отте овації.

Справа в тому, що вже в четвертому сеті німець зазнав ще одного, але серйознішого, ушкодження. Отте впав, коли задкував після смешу. Оскар вдарився правою рукою і викликав на корт лікаря.

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Однак після цього Отте не знявся з матчу, а, долаючи біль, дограв його до кінця, заслуживши респект суперника і глядачів.

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