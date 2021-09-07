За два кроки від титулу: українська тенісистка вийшла у півфінал US Open

Даяна Ястремська продовжує боротьбу на Відкритому чемпіонаті США в парному змішаному розряді

Даяна Ястремська в парі з Максом Перселл вийшла в півфінал US Open / Фото: Reuters

На Відкритому чемпіонаті США з тенісу пройшов чвертьфінальний матч у міксті, в якому взяла участь Даяна Ястремська.

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Українка виступала в дуеті з австралійцем Максом Перселлом проти пари Ярослава Шведова / Фабріс Мартен (Казахстан / Франція).

По ходу матча, який тривав 52 хвилини, Ястремська та Перселл без особливих проблем розібралися з суперниками і вийшли у півфінал US Open в парному змішаному розряді.

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У півфіналі українсько-австралійський дует зустрінеться з переможцями матчу Джуліана Олмос / Марсело Аревало (Мексика / Сальвадор) – Еллен Перес / Марсело Демолінер (Австралія / Бразилія).

US Open. Чвертьфінал. Мікст

Даяна Ястремська / Макс Перселл – Ярослава Шведова / Фабріс Мартен – 6:2, 6:3

Нагадаємо, що на турнірі US Open українка Еліна Світоліна в 1/8 фіналу розібралася з екс-першою ракеткою світу Сімоною Халеп. Вихід до чвертьфіналу приніс Світоліній 425 тисяч доларів призових.