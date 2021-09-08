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18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
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Домой к мужу: Свитолина с миллионом в кармане покидает US Open

Александр Трикиша
8 сентября, 00:50
Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал US Open. На пути лучшей теннисистки Украины стала 19-летняя Лейла Анни Фернандес из Канады

Элина Свитолина покидает US Open / Фото: Reuters

Впервые на турнире Свитолина проиграла сет, но затем собралась и сравняла счет в матче. Однако на решающий рывок сил у нее уже не осталось. В третьем сете украинка проигрывала 3:5, сравняла счет, но в итоге уступила.

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Свитолина – Фернандес – 3:6, 6:3, 6:7(5:7)

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На Открытом чемпионате США Свитолина заработала 425 тысяч долларов призовых, а суммарный заработок в этом сезоне перевалил за миллион долларов!

А вот повторить свой рекорд или даже превзойти его Элине не удалось. Напомним, лучшим результатом украинки на турнирах "Большого шлема" и US Open в частности является полуфинал.

Ранее мы писали, что украинская теннисистка вышла в полуфинал US Open. Даяна Ястремская продолжает борьбу на Открытом чемпионате США в парном смешанном разряде.

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