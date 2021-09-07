Теннисист грохнулся на корт через сетку, но стал героем: видео главного курьеза US Open

28-летнему немцу Оскару Отте не повезло по ходу поединка 1/8 финала Открытого чемпионата США с итальянцем Маттео Берреттини, но после игры трибуны устроили ему овации

Падение Оскара Отте на US Open / Фото: Twitter

Во время одного из розыгрышей немец вышел к сетке, попытался дотянуться до мяча, но не смог удержаться на ногах и упал на сетку, после чего перевалился через нее на чужую половину корта.

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28-летний квалифайер из Германии Оскар Отте проиграл восьмой ракетке мира Маттео Берреттини – 6:4, 3:6, 3:6, 2:6.

Тем не менее после заключительного розыгрыша итальянец не стал праздновать, а призвал трибуны поаплодировать немцу. И болельщики устроили Отте оглушительные овации.

Дело в том, что уже в четвертом сете немец получил еще одно, но уже более серьезное, повреждение. Отте упал, когда пятился назад после смэша. Оскар ударился правой рукой и вызвал на корт врача.

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Однако после этого Отте не снялся с матча, а, превозмогая боль, доиграл его до конца, тем самым заслужив респект соперника и зрителей.