1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
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Повинні зупинити зло! Зінченко розплакався перед битвою проти Шотландії (відео)

Анатолій Дерека
31 травня, 22:29
Олександр Петраков та Олександр Зінченко провели передматчеву прес-конференцію. Розповідаємо, про що говорили представники збірної України

Олександр Зінченко не втримав емоції

Вже завтра збірна України зіграє поєдинок плей-офф відбору на ЧС-2022. Суперником нашої команди стане збірна Шотландії. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Онлайн матчу Шотландія – Україна пройде у нас на сайті.

Сьогодні прес-конференцію напередодні найважливішої битви провели головний тренер Олександр Петраков та хавбек збірної Олександр Зінченко. Коуч зазначив, що для нього це буде найважливіший поєдинок у кар'єрі.

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"Підготувати команду було дуже складно. Хлопці думають про свої сім'ї, як там вдома рідні. Доводилося жартувати та говорити їм, що у нас своя війна, на футбольному полі. Це було важко, але хлопці молодці. Вони слухали та готувалися.

Підходимо до матчу у гарному настрої. Ми провели лише три товариські матчі. Як виглядатимуть гравці – побачимо завтра. Це буде найважливіший матч на цьому етапі мого життя".

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У свою чергу гравець Манчестер Сіті не стримав сліз. Українець згадав про дітей та українців, яким він хоче подарувати путівку на ЧС-2022.

"Ми всі разом маємо подолати це зло, бо сьогодні ця агресія проти України, а завтра буде проти когось іншого. Не можна залишати це просто так. Мій емоційний стан неймовірно підвищений. Це те, що думає вся Україна.

Кожен з українців має головну мрію – зупинити війну. Я розмовляв із багатьма людьми з різних країн. Я розмовляв із українськими дітьми, вони нічого не розуміють, але кажуть одне: "Я мрію, щоб війна закінчилася".

Олександр Зінченко / Фото: Reuters

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"Якщо говорити про футбол, то у нас теж є своя мрія – поїхати на Чемпіонат світу та подарувати ці емоції українцям у цей непростий час. Вони на це заслуговують.

Настрій бойовий. Кожен гравець розуміє ситуацію, яка у нас у країні. Хочу запевнити всіх, що завтра кожен гравець віддаватиме себе не на 100%, а на всі 200".

Нагадаємо, що у разі перемоги над Шотландією наша команда зіграє 5 червня з Уельсом за право поїхати на чемпіонат світу. Сам Мундіаль пройде з 21 листопада до 18 грудня в Катарі.