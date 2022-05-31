1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
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Должны остановить зло! Зинченко расплакался перед битвой против Шотландии (видео)

Анатолий Дерека
31 мая, 22:29
Александр Петраков и Александр Зинченко провели предматчевую пресс-конференцию. Рассказываем, о чем говорили представители сборной Украины

Александр Зинченко не сдержал эмоции

Уже завтра сборная Украины сыграет поединок плей-офф отбора на ЧМ-2022. Соперником нашей команды станет сборная Шотландии. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени. Онлайн матча Шотландия – Украина пройдет у нас на сайте.

Сегодня пресс-конференцию накануне важнейшей битвы провели главный тренер Александр Петраков, а также хавбек сборной Александр Зинченко. Коуч отметил, что для него это будет самый важный поединок в карьере.

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"Подготовить команду было очень сложно. Парни думают про свои семьи, как там дома родные. Приходилось шутить и говорить им, что у нас своя война, на футбольном поле. Это было тяжело, но парни молодці. Они слушали и готовились.

Подходим к матчу в хорошем настроении. Мы провели только три товарищеских матча. Как будут выглядеть игроки – посмотрим завтра. Это будет самый важный матч на данном этапе моей жизни".

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В свою очередь, игрок Манчестер Сити не сдержал слез. Украинец вспомнил о детях и украинцах, которым он хочет подарить путевку на ЧМ-2022.

"Мы все вместе должны одолеть это зло, потому что сегодня эта агрессия против Украины, а завтра будет против кого-то другого. Не можно оставлять это просто так. Мое эмоциональное состояние невероятно повышено. Это то, о чем думает вся Украина.

У каждого из украинцев есть главная мечта – остановить войну. Я разговаривал со многими людьми из разных стран. Я разговаривал с украинскими детьми, они ничего не понимают, но говорят одно: "Я мечтаю о том, чтобы война закончилась".

Александр Зинченко / Фото: Reuters

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"Если говорить про футбол, то у нас тоже есть своя мечта – поехать на Чемпионат мира и подарить эти эмоции украинцам в это непростое время. Они это заслуживают.

Настрой боевой. Каждый игрок понимает ситуацию, которая у нас в стране. Хочу заверить всех, что завтра каждый игрок будет отдавать себя не на 100%, а на все 200".

Напомним, что в случае победы над Шотландией наша команда сыграет 5 июня с Уэльсом за право поехать на чемпионат мира. Сам Мундиаль пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.