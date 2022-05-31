Должны остановить зло! Зинченко расплакался перед битвой против Шотландии (видео)

Александр Зинченко не сдержал эмоции

Уже завтра сборная Украины сыграет поединок плей-офф отбора на ЧМ-2022. Соперником нашей команды станет сборная Шотландии. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени. Онлайн матча Шотландия – Украина пройдет у нас на сайте.

Сегодня пресс-конференцию накануне важнейшей битвы провели главный тренер Александр Петраков, а также хавбек сборной Александр Зинченко. Коуч отметил, что для него это будет самый важный поединок в карьере.

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"Подготовить команду было очень сложно. Парни думают про свои семьи, как там дома родные. Приходилось шутить и говорить им, что у нас своя война, на футбольном поле. Это было тяжело, но парни молодці. Они слушали и готовились. Подходим к матчу в хорошем настроении. Мы провели только три товарищеских матча. Как будут выглядеть игроки – посмотрим завтра. Это будет самый важный матч на данном этапе моей жизни".

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В свою очередь, игрок Манчестер Сити не сдержал слез. Украинец вспомнил о детях и украинцах, которым он хочет подарить путевку на ЧМ-2022.

"Мы все вместе должны одолеть это зло, потому что сегодня эта агрессия против Украины, а завтра будет против кого-то другого. Не можно оставлять это просто так. Мое эмоциональное состояние невероятно повышено. Это то, о чем думает вся Украина. У каждого из украинцев есть главная мечта – остановить войну. Я разговаривал со многими людьми из разных стран. Я разговаривал с украинскими детьми, они ничего не понимают, но говорят одно: "Я мечтаю о том, чтобы война закончилась".

Александр Зинченко / Фото: Reuters

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"Если говорить про футбол, то у нас тоже есть своя мечта – поехать на Чемпионат мира и подарить эти эмоции украинцам в это непростое время. Они это заслуживают. Настрой боевой. Каждый игрок понимает ситуацию, которая у нас в стране. Хочу заверить всех, что завтра каждый игрок будет отдавать себя не на 100%, а на все 200".

Напомним, что в случае победы над Шотландией наша команда сыграет 5 июня с Уэльсом за право поехать на чемпионат мира. Сам Мундиаль пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.