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Дочка ридала: Усик уперше висловився про смерть у рингу

Андрій Трофімов
19 січня, 15:21
Перед кожним боєм український володар чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі молиться про те, щоб повернутися до своєї сім'ї живим

Олександр Усик / Фото: Getty Images

Олександр Усик, який напередодні яскраво відзначив своє 35-річчя, вперше висловився щодо такої делікатної теми, як летальні випадки у рингу.

  • "Тобі не страшно, що тобі там завдадуть травми, несумісної з життям?" – запитала під час інтерв'ю у Усика Маша Єфросиніна.

"Типу вб'ють? Якщо так по-чорному говорити... Таке буває. Це житіє", – відповів Усик.

Олександр Усік / Фото: REUTERS

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  • "Я про випадковий удар у голову та крововилив. Я про ось ці речі. Ти про них не думаєш? Не боїшся?" – уточнила телеведуча.

"Ні. Я про це не думаю. Доньку запитали. Вона плакала, прийшла зі школи. Каже, ось який він негідник, навіщо він це запитання поставив, навіщо він це сказав і все таке. Знаєш, перед боями і щодня взагалі молюся, щоб моя рідня не відчула такого, що відчували люди за останні два-три роки. Ситуації були, кілька людей там померло після боїв. Це все поруч. Воно ходить десь поряд. Я не знаю, я не думаю про це. Просто не думаю і годі", – поділився Усик.

Нагадаємо, нещодавно російський боксер Арест Саакян помер після брутального нокауту.

А 2019 року американець Патрік Дей помер після нокауту, що стався на розігріві перед дебютним боєм Усика у суперважах проти Чазза Візерспуна.