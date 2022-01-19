Дочка ридала: Усик уперше висловився про смерть у рингу

Олександр Усик, який напередодні яскраво відзначив своє 35-річчя, вперше висловився щодо такої делікатної теми, як летальні випадки у рингу.

"Ні. Я про це не думаю. Доньку запитали. Вона плакала, прийшла зі школи. Каже, ось який він негідник, навіщо він це запитання поставив, навіщо він це сказав і все таке. Знаєш, перед боями і щодня взагалі молюся, щоб моя рідня не відчула такого, що відчували люди за останні два-три роки. Ситуації були, кілька людей там померло після боїв. Це все поруч. Воно ходить десь поряд. Я не знаю, я не думаю про це. Просто не думаю і годі", – поділився Усик.