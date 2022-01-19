Дочка рыдала: Усик впервые высказался о смерти в ринге

Александр Усик, накануне зажигательно отметивший свое 35-летие, впервые высказался относительно такой деликатной темы, как летальные исходы в ринге.

"Нет. Я об этом не думаю. Дочке задали вопрос. Она плакала, пришла со школы. Говорит, вот какой он негодяй, зачем он этот вопрос задал, зачем он это сказал и все остальное. Знаешь, перед боями и каждый день вообще молюсь, чтобы моя родня не ощутила такого, что ощущали люди за последние два-три года. Ситуации были, пару человек там умерло после боев. Это все рядом. Оно ходит где-то рядышком. Я не знаю, я не думаю об этом. Вот просто не думаю и все", – поделился Усик.