Дочка рыдала: Усик впервые высказался о смерти в ринге

Александр Усик / Фото: Getty Images
Александр Усик, накануне зажигательно отметивший свое 35-летие, впервые высказался относительно такой деликатной темы, как летальные исходы в ринге.
- "Тебе не страшно, что тебе там нанесут травму, несовместимую с жизнью?" – спросила во время интервью у Усика Маша Ефросинина.
"Типа убьют? Если так по-черному говорить... Такое бывает. Это житие", – ответил Усик.
- "Я про случайный удар в голову и кровоизлияние. Я про вот эти вещи. Ты о них не думаешь? Не боишься?" – уточнила телеведущая.
"Нет. Я об этом не думаю. Дочке задали вопрос. Она плакала, пришла со школы. Говорит, вот какой он негодяй, зачем он этот вопрос задал, зачем он это сказал и все остальное. Знаешь, перед боями и каждый день вообще молюсь, чтобы моя родня не ощутила такого, что ощущали люди за последние два-три года. Ситуации были, пару человек там умерло после боев. Это все рядом. Оно ходит где-то рядышком. Я не знаю, я не думаю об этом. Вот просто не думаю и все", – поделился Усик.
Напомним, недавно российский боксер Арест Саакян умер после брутального нокаута.
А в 2019 году американец Патрик Дэй скончался после нокаута, произошедшего на разогреве перед дебютным боем Усика в супертяжах против Чазза Уизерспуна.