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Дочка рыдала: Усик впервые высказался о смерти в ринге

Андрей Трофимов
19 января, 15:21
Перед каждым боем украинский обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе молится о том, чтобы вернуться к своей семье живым

Александр Усик / Фото: Getty Images

Александр Усик, накануне зажигательно отметивший свое 35-летие, впервые высказался относительно такой деликатной темы, как летальные исходы в ринге.

  • "Тебе не страшно, что тебе там нанесут травму, несовместимую с жизнью?" – спросила во время интервью у Усика Маша Ефросинина.

"Типа убьют? Если так по-черному говорить... Такое бывает. Это житие", – ответил Усик.

Александр Усик / Фото: REUTERS

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  • "Я про случайный удар в голову и кровоизлияние. Я про вот эти вещи. Ты о них не думаешь? Не боишься?" – уточнила телеведущая.

"Нет. Я об этом не думаю. Дочке задали вопрос. Она плакала, пришла со школы. Говорит, вот какой он негодяй, зачем он этот вопрос задал, зачем он это сказал и все остальное. Знаешь, перед боями и каждый день вообще молюсь, чтобы моя родня не ощутила такого, что ощущали люди за последние два-три года. Ситуации были, пару человек там умерло после боев. Это все рядом. Оно ходит где-то рядышком. Я не знаю, я не думаю об этом. Вот просто не думаю и все", – поделился Усик.

Напомним, недавно российский боксер Арест Саакян умер после брутального нокаута.

А в 2019 году американец Патрик Дэй скончался после нокаута, произошедшего на разогреве перед дебютным боем Усика в супертяжах против Чазза Уизерспуна.