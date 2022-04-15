Ласкаво просимо до Словенії! Що президент УЄФА запропонував збірній України

Президент УЄФА запропонував збірній Україні тренуватися у Словенії / Фото: Колаж: Сьогодні

Збірна України зіграє свій перший матч, після початку війни, 1 червня. Цю дату поєдинку проти Шотландії затвердили в УЄФА . Окрім цього за два перші тижні літа, підопічні Олександра Петракова можуть зіграти одразу 5 поєдинків. Якщо Україна обіграє Шотландію, то за право виходу на ЧС-2022 належить зіграти проти Уельсу. А після цього на футболістів чекатимуть ще три зустрічі у Лізі націй.

Збірна України зіграє пізніше плей-оф / Фото: Reuters

Реклама

З огляду на такі фактори стає актуальним місце проведення тренувального процесу збірної України. Усі можливі варіанти розглядає Українська асоціація футболу. Одним із них поділився президент УАФ Андрій Павелко:

"Зараз є пропозиція від УЄФА, ми дуже вдячні за неї нашим колегам та особисто президентові Александеру Чеферіну, який запропонував зробити табір у його рідному місті Любляні, у Словенії. Я дуже поважаю моїх колег із федерації футболу Словенії, які надають найкращі умови для підготовки нашої збірної", – заявив Андрій Павелко.

Олександр Петраков і Андрій Павелко / Фото: УАФ

Реклама

Тренувальний процес українських гравців збірної розпочнеться 28 квітня , заявив головний тренер Олександр Петраков . Початок підготовки пройде без легіонерів, які продовжують виступати у закордонних чемпіонатах.