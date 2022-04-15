Добро пожаловать в Словению! Что президент УЕФА предложил сборной Украины

Президент УЕФА предложил сборной Украине тренироваться в Словении / Фото: Коллаж: Сегодня

Сборная Украины сыграет своей первый матч, после начала войны, 1 июня. Эту дату поединка против Шотландии утвердили в УЕФА. Кроме этого за две первые недели лета, подопечные Александра Петракова могут сыграть аж 5 поединков. Если Украина обыграет Шотландию, то за право выхода на ЧМ-2022 предстоит сыграть против Уэльса. А после этого на футболистов ждут три встречи в Лиге наций.

Сборная Украины сыграет позже в плей-офф / Фото: Reuters

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Учитывая такие факторы, становится актуальным место проведения тренировочного процесса сборной Украины. Все возможные варианты рассматривает Украинская ассоциация футбола. Одним из них поделился президент УАФ Андрей Павелко:

"Сейчас есть предложение от УЕФА, мы очень благодарны за него нашим коллегам и лично президенту Александру Чеферину, предложившему сделать лагерь в его родном городе Любляне, в Словении. Я очень уважаю моих коллег из федерации футбола Словении, которые предоставляют лучшие условия для подготовки нашей сборной", – заявил Андрей Павелко.

Александр Петраков и Андрей Павелко / Фото: УАФ

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Тренировочный процесс украинских игроков сборной начнется 28 апреля, заявил главный тренер Александр Петраков. Начало подготовки пройдет без легионеров, которые продолжают выступать в зарубежных чемпионатах.