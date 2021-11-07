Ласкаво просимо до клубу! Усик звернувся до боксера, який повторив його досягнення

Усик привітав Альвареса / Фото: Колаж: Сьогодні
Сауль Альварес став лише шостим в історії абсолютним чемпіоном світу. Сьогодні він нокаутував Калеба Планта і зібрав усі чемпіонські пояси – WBC, WBA, WBO, IBF.
Після бою до Альвареса звернувся колишній абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі Олександр Усик.
"Вітаю. Ласкаво просимо до клубу абсолютних чемпіонів, Канело!" – написав Усик у Twitter.
На момент зупинки бою Альварес лідирував на всіх трьох суддівських картках – 98-92, 97-93 та 96-94.
Отже, здійснилася мрія Сауля Альвареса. Перед поєдинком він казав, що хоче стати в один ряд із такими боксерами, як Олександр Усик, Бернард Гопкінс, Джермейн Тейлор, Теренс Кроуфорд та Джош Тейлор. Стати абсолютним чемпіоном світу.
Яскраві фото з бою Сауль Альварес – Калеб Плант: