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Ласкаво просимо до клубу! Усик звернувся до боксера, який повторив його досягнення

Любомир Луканюк
7 листопада, 12:47
Сауль Альварес мріяв стати в один ряд із Олександром Усиком і тепер отримав вітання від українського боксера

Усик привітав Альвареса / Фото: Колаж: Сьогодні

Сауль Альварес став лише шостим в історії абсолютним чемпіоном світу. Сьогодні він нокаутував Калеба Планта і зібрав усі чемпіонські пояси – WBC, WBA, WBO, IBF.

Після бою до Альвареса звернувся колишній абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі Олександр Усик.

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"Вітаю. Ласкаво просимо до клубу абсолютних чемпіонів, Канело!" – написав Усик у Twitter.

На момент зупинки бою Альварес лідирував на всіх трьох суддівських картках – 98-92, 97-93 та 96-94.

Отже, здійснилася мрія Сауля Альвареса. Перед поєдинком він казав, що хоче стати в один ряд із такими боксерами, як Олександр Усик, Бернард Гопкінс, Джермейн Тейлор, Теренс Кроуфорд та Джош Тейлор. Стати абсолютним чемпіоном світу.

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Яскраві фото з бою Сауль Альварес – Калеб Плант:

Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS