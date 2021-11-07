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Добро пожаловать в клуб! Усик обратился к боксеру, который повторил его достижение

Любомир Луканюк
7 ноября, 12:47
Сауль Альварес мечтал стать в один ряд с Александром Усиком и теперь получил поздравление от украинского боксера

Усик поздравил Альвареса / Фото: Коллаж: Сегодня

Сауль Альварес стал всего лишь шестым в истории абсолютным чемпионом мира. Сегодня он нокаутировал Калеба Планта и собрал все чемпионские пояса – WBC, WBA, WBO, IBF.

После боя к Альваресу обратился бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик.

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"Поздравляю. Добро пожаловать в клуб абсолютных чемпионов, Канело!" – написал Усик в Twitter.

На момент остановки боя Альварес лидировал на всех трех судейских карточках – 98-92, 97-93 и 96-94.

Таким образом, сбылась мечта Сауля Альвареса. Перед поединком он говорил, что хочет стать в один ряд с такими боксерами, как Александр Усик, Бернард Хопкинс, Джермейн Тейлор, Теренс Кроуфорд и Джош Тейлор. Стать абсолютным чемпионом мира.

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Яркие фото с боя Сауль Альварес – Калеб Плант:

Бой Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS