До сліз: на місці трагедії встановили пам'ятник Кобі Брайанту та його доньці

Кобі и Джианна були на борту вертольота, який разбився / Фото: Колаж: Сьогодні
Через два роки після жахливої авіакатастрофи в місті Калабасас встановили пам'ятник 5-разовому чемпіону НБА Кобі Брайанту та його дочці Джианні.
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Монумент знаходиться на місці аварії вертольота. Статуя виконана з бронзи та важить майже 73 кг. На ній вигравірувано імена всіх жертв трагедії.
26 січня 2020 року внаслідок падіння вертольота загинули дев'ятеро людей, серед яких легендарний баскетболіст та його 13-річна донька.
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Усі пам'ятні речі, пов'язані з Кобі Брайантом, мають попит після загибелі гравця. Наприклад, шматок деревини з автографом зі "Стейплс Центру", де Кобі зіграв останній матч у НБА, було продано на аукціоні за 497 тисяч доларів.