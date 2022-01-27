До слез: на месте трагедии установили памятник Коби Брайанту и его дочери

Коби и Джианна был на борту вертолета, который разбился / Фото: Коллаж: Сегодня

Спустя два года после ужасной авиакатастрофы в городе Калабасас установили памятник 5-кратному чемпиону НБА Коби Брайанту и его дочери Джианне.

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Монумент находится на месте крушения вертолета. Статуя выполнена из бронзы и весит почти 73 кг. На ней выгравированы имена всех жертв трагедии.

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26 января 2020 в результате падения вертолета погибли девять человек, среди которых легендарный баскетболист и его 13-летняя дочь.

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Все памятные вещи, связанные с Коби Брайантом, пользуются спросом после гибели игрока. Например, кусок древесины с автографом из "Стейплс Центра", где Коби сыграл последний матч в НБА, был продан на аукционе за 497 тысяч долларов.