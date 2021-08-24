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До блювоти не дійшло. Суперниця Світоліної відмовилася продовжувати матч з українкою

Олександр Трикіша
24 серпня, 10:00
Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до другого кола турніру WTA 250 в Чикаго після відмови француженки Клари Бюрель продовжувати поєдинок

Эліна Світоліна одержала перемогу на старті турніру в Чикаго / Фото: Reuters

Бюрель не без проблем виграла перший сет 7:5, проте в другому вже домінувала українка – 6:1.

Третій сет Світоліна також почала впевнено, ведучи в рахунку 2:0. Після цього француженка відмовилася продовжувати поєдинок і знялася з турніру. З якої саме причини – невідомо.

А зовсім недавно чоловік Світоліної француз Гаель Монфіс не зміг дограти матч проти росіянина Андрія Рубльова. Французького тенісиста знудило на корті.

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До речі, росіянин звинуватив Монфіса в симуляції, але пізніше Гаель пояснив, чому його знудило в матчі з росіянином.

До речі, раніше ми писали, що мільйонерка українського походження погоріла на допінгу. 35-річна американська тенісистка Варвара Лепченко тимчасово відсторонена від участі в змаганнях через підозри в порушенні антидопінгових правил.

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