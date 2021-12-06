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До кінця тижня: Ф'юрі нагнув матюків Джошуа за бій з Усиком

Олександр Трикіша
6 грудня, 20:20
Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі звернувся до ексволодаря титулів Ентоні Джошуа із закликом дозволити йому битися з Олександром Усиком

Ф'юрі vs Усик, а Джошуа зачекає / Фото: REUTERS

Раніше з'явилися чутки, що Джошуа готовий поступитися Усиком Ф'юрі за 40 мільйонів доларів. Тим не менш поки що це лише на рівні розмов.

Тому Ф'юрі у грубій формі закликав Джошуа не тягнути з рішенням, адже у підвішеному стані залишається і Усик, і сам Тайсон, який міг би битися з Ділліаном Вайтом, поки чекає на українця.

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"Я хочу, щоб він відійшов убік, щоб я міг повністю побити Олександра Усика.

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі / Фото: REUTERS

"Але одне я скажу, що давай на х**, або візьми гроші і від***сь, або бийся з цією людиною. Я не бізнесмен, я чортів спартанець, і мене цікавлять тільки нокаути ***", – не підбираючи слів заявив Фьюрі в інтерв'ю IFL TV.

Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик / Фото: Instagram

Ф'юрі хоче битися з Усиком за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Він дав Джошуа час ухвалити рішення до кінця тижня.

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Нагадаємо, за вересневий бій із Джошуа, за даними ЗМІ, Усик міг заробити близько 18 млн доларів.