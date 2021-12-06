До конца недели: Фьюри нагнул матов Джошуа за бой с Усиком

Фьюри vs Усик, Джошуа в сторонке / Фото: REUTERS

Ранее появились слухи, что Джошуа готов уступить Усика Фьюри за 40 миллионов долларов. Тем не менее пока это лишь на уровне разговоров.

Поэтому Фьюри в грубой форме призвал Джошуа не тянуть с решением, ведь в подвешенном состоянии остаются и Усик, и сам Тайсон, который мог бы сразиться с Диллианом Уайтом, пока ждет украинца.

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"Я хочу, чтобы он отошел в сторону, чтобы я мог полностью избить Александра Усика.

Александр Усик и Тайсон Фьюри / Фото: REUTERS

"Но одно я скажу, что давай на х**, либо возьми деньги и от***сь, либо сразись с этим человеком. Я не бизнесмен, я чертов спартанец, и меня интересуют только нокауты ***", – не подбирая слов заявил Фьюри в интервью IFL TV.

Тайсон Фьюри и Александр Усик / Фото: Instagram

Фьюри хочет сразиться с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Он дал Джошуа время принять решение до конца недели.

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Напомним, за сентябрьский бой с Джошуа, по данным СМИ, Усик мог заработать порядка 18 млн долларов.