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До Камбососа рукою подати. Берінчик наблизився до абсолютного чемпіона світу

Сергій Шаховець
15 лютого, 22:56
Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик та Василь Ломаченко очолюють рейтинг найкращих боксерів легкої ваги

Денис Берінчик посперечається за звання абсолюту з Джорджем Камбососом / Фото: Колаж: Сьогодні

Всесвітня боксерська організація (WBO) опублікувала оновлений рейтинг найкращих боксерів легкої ваги. Чемпіоном дивізіону є австралієць Джордж Камбосос.

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Екс-чемпіон світу у легкій вазі Василь Ломаченко (16-2, 11 KO) очолює рейтинг WBO. Впритул до Хай-тека наблизився непереможений український боксер Денис Берінчик.

Денис Берінчик / Фото: Instagram

Володар титулу WBO International піднявся з третього на другий рядок рейтингу. Таким чином, Денис на крок наблизився до бою за звання чемпіона світу.

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Рейтинг WBO у легкій вазі

  • 1. Василь Ломаченко (Україна)
  • 2. Денис Берінчик (Україна)
  • 3. Анхель Фієрро (Мексика)
  • 4. Ісаак Крус (Мекксика)
  • 5. Шуїчіро Йошино (Японія)
  • 6. Вільям Сепеда (Мексика)
  • 7. Франческо Патера (Бельгія)
  • 8. Гері Каллі (Ірландія)
  • 9. Густаво Лемос (Аргентина)
  • 10. Мічел Рівера (Домініканська Республіка)

Нагадаємо, наприкінці 2021 року Берінчик переміг росіянина Ісу Чанієва і вшосте захистив свій титул.

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Берінчик переміг Чанієва суддівським рішенням

Раніше генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк заявив, що наступна мета Берінчика – титул чемпіона світу.