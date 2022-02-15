До Камбососа рукою подати. Берінчик наблизився до абсолютного чемпіона світу

Денис Берінчик посперечається за звання абсолюту з Джорджем Камбососом / Фото: Колаж: Сьогодні

Всесвітня боксерська організація (WBO) опублікувала оновлений рейтинг найкращих боксерів легкої ваги. Чемпіоном дивізіону є австралієць Джордж Камбосос.

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Екс-чемпіон світу у легкій вазі Василь Ломаченко (16-2, 11 KO) очолює рейтинг WBO. Впритул до Хай-тека наблизився непереможений український боксер Денис Берінчик.

Денис Берінчик / Фото: Instagram

Володар титулу WBO International піднявся з третього на другий рядок рейтингу. Таким чином, Денис на крок наблизився до бою за звання чемпіона світу.

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Рейтинг WBO у легкій вазі

1. Василь Ломаченко (Україна)

2. Денис Берінчик (Україна)

3. Анхель Фієрро (Мексика)

4. Ісаак Крус (Мекксика)

5. Шуїчіро Йошино (Японія)

6. Вільям Сепеда (Мексика)

7. Франческо Патера (Бельгія)

8. Гері Каллі (Ірландія)

9. Густаво Лемос (Аргентина)

10. Мічел Рівера (Домініканська Республіка)

Нагадаємо, наприкінці 2021 року Берінчик переміг росіянина Ісу Чанієва і вшосте захистив свій титул.

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Берінчик переміг Чанієва суддівським рішенням

Раніше генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк заявив, що наступна мета Берінчика – титул чемпіона світу.