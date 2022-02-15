До Камбососа рукой подать. Беринчик приблизился к абсолютному чемпиону мира

Денис Беринчик поспорит за звание абсолюта с Джорджем Камбососом / Фото: Коллаж: Сегодня

Всемирная боксерская организация (WBO) опубликовала обновленный рейтинг лучших боксеров легкого веса. Чемпионом дивизиона является австралиец Джордж Камбосос.

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Экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) возглавляет рейтинг WBO. Вплотную к Хай-теку приблизился непобежденный украинский боксер Денис Беринчик.

Денис Беринчик / Фото: Instagram

Обладатель титула WBO International поднялся с третьей на вторую строчку рейтинга. Таким образом Денис на шаг приблизился к бою за звание чемпиона мира.

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Рейтинг WBO в легком весе

1. Василий Ломаченко (Украина)

2. Денис Беринчик (Украина)

3. Анхель Фиерро (Мексика)

4. Исаак Крус (Мекксика)

5. Шуичиро Йошино (Япония)

6. Уильям Сепеда (Мексика)

7. Франческо Патера (Бельгия)

8. Гэри Калли (Ирландия)

9. Густаво Лемос (Аргентина)

10. Мичел Ривера (Доминиканская Республика)

Напомним, в конце 2021 года Беринчик победил россиянина Ису Чаниева и в шестой раз защитил свой титул.

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Беринчик победил Чаниева судейским решением

Ранее генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк заявил, что следующая цель Беринчика – титул чемпиона мира.