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До Камбососа рукой подать. Беринчик приблизился к абсолютному чемпиону мира

Сергей Шаховец
15 февраля, 22:56
Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик и Василий Ломаченко возглавляют рейтинг лучших боксеров легкого веса

Денис Беринчик поспорит за звание абсолюта с Джорджем Камбососом / Фото: Коллаж: Сегодня

Всемирная боксерская организация (WBO) опубликовала обновленный рейтинг лучших боксеров легкого веса. Чемпионом дивизиона является австралиец Джордж Камбосос.

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Экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) возглавляет рейтинг WBO. Вплотную к Хай-теку приблизился непобежденный украинский боксер Денис Беринчик.

Денис Беринчик / Фото: Instagram

Обладатель титула WBO International поднялся с третьей на вторую строчку рейтинга. Таким образом Денис на шаг приблизился к бою за звание чемпиона мира.

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Рейтинг WBO в легком весе

  • 1. Василий Ломаченко (Украина)
  • 2. Денис Беринчик (Украина)
  • 3. Анхель Фиерро (Мексика)
  • 4. Исаак Крус (Мекксика)
  • 5. Шуичиро Йошино (Япония)
  • 6. Уильям Сепеда (Мексика)
  • 7. Франческо Патера (Бельгия)
  • 8. Гэри Калли (Ирландия)
  • 9. Густаво Лемос (Аргентина)
  • 10. Мичел Ривера (Доминиканская Республика)

Напомним, в конце 2021 года Беринчик победил россиянина Ису Чаниева и в шестой раз защитил свой титул.

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Беринчик победил Чаниева судейским решением

Ранее генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк заявил, что следующая цель Беринчика – титул чемпиона мира.