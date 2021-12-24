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Для них спорт – поза політикою: українки виступлять у парі з росіянками на Australian Open

Андрій Трофімов
24 грудня, 13:20
Восьмий рік триває війна між Україною та Росією, сусідня держава захопила Донбас та Крим, але для наших тенісисток це не привід розірвати зв'язки з представниками окупанта. Адже спорт поза політикою

Калініна і Костюк вибрали собі в партнерши росіянок / Фото: Колаж: Сьогодні

Ймовірно, з такими думками Ангеліна Калініна та Марта Костюк підбирали собі партнерок для виступу на Відкритому чемпіонаті Австралії.

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Так, Костюк виступить у дуеті з росіянкою Анною Калинською, а Калініна обрала Варвару Грачову.

Марта Костюк / Фото: Reuters

Ангеліна Калініна

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Australian Open пройде з 17 до 30 січня 2022 року. Призовий фонд турніру становитиме близько 60 мільйонів доларів.

Зазначимо, що Костюк, переможниця юніорського Australian Open-2017, в одиночному розряді доходила до третього раунду турніру, а в парному жодного разу не долала стартовий раунд.

Калініна вигравала юніорський US Open, а в Австралії доходила до фіналу, але на дорослому рівні її максимальний результат – друге коло одиночного змагання.

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Раніше ми писали, що Світоліну готуватиме нова команда тренерів. Перша ракетка України Еліна Світоліна розпочала підготовку до сезону з новим тренерським штабом.