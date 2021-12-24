Для них спорт – вне политики: украинки выступят в паре с россиянками на Australian Open

Калинина и Костюк выбрали себе в партнерши россиянок / Фото: Коллаж: Сегодня

Вероятно, с такими мыслями Ангелина Калинина и Марта Костюк подбирали себе партнерш для выступления на Открытом чемпионате Австралии

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Так, Костюк выступит в дуэте с россиянкой Анной Калинской, а Калинина выбрала Варвару Грачеву.

Марта Костюк / Фото: Reuters

Ангелина Калинина

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Australian Open пройдет с 17 по 30 января 2022 года. Призовой фонд турнира составит около 60 миллионов долларов.

Отметим, что Костюк, победительница юниорского Australian Open-2017 в одиночном разряде доходила до третьего раунда турнира, а в парном ни разу не преодолевала стартовый раунд.

Калинина выигрывала юниорский US Open, а в Австралии доходила финала, но на взрослом уровне ее максимальный результат – второй круг одиночного соревнования.

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Ранее мы писали, что Свитолину будет готовить новая команда тренеров. Первая ракетка Украины Элина Свитолина начала подготовку к сезону с новым тренерским штабом.