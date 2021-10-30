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Десна --
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Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
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Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
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"Для нас немає значення, хто тренує Джошуа": Усик серйозно готується до реваншу

Павло Василенко
30 жовтня, 13:24
Чемпіон WBA, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик поділився думкою про те, що екс-чемпіон Ентоні Джошуа шукає нового тренера для підготовки до реваншу

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Український боксер раніше заявив, що не погоджується з критикою, спрямованою деякими на адресу британського боксера Ентоні Джошуа.

Олександр Усик не звертає уваги на те, що британський боксер шукає нового тренера для підготовки до реваншу.

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"Я не впевнений у тому, хто готуватиме Джошуа до реваншу. Я бачив припущення про те, кого він може найняти наступного року, але для нас не має значення, хто його тренує.

Наша мета – бути готовими до всього, і я тренуюся, щоби покращити свої шанси, не оглядаючись на мого опонента.

Джошуа пообіцяв бути більш агресивним та небезпечним у реванші. Якщо це так, добре. Я був би радий випробувати цей бік Джошуа. Я впевнений, що це буде ще один блискучий бій", – сказав Усик в інтерв'ю DAZN.

Нагадаємо, 25 вересня Джошуа програв Усику одноголосним рішенням суддів на лондонському стадіоні "Тоттенхем Хотспур".

Реванш Усик – Джошуа має відбутися до 25 квітня.