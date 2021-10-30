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Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
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"Для нас не имеет значения, кто тренирует Джошуа": Усик серьезно готовится к реваншу

Павел Василенко
30 октября, 13:24
Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением о том, что экс-чемпион Энтони Джошуа ищет нового тренера для подготовки к реваншу

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Украинский боксер ранее заявил, что не согласен с критикой, направленной некоторыми в адрес британского боксера Энтони Джошуа.

Александр Усик не обращает внимание на то, что британский боксер ищет нового тренера для подготовки к реваншу.

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"Я не уверен в том, кто будет готовить Джошуа к реваншу. Я видел предположения о том, кого он может нанять на следующий год, но для нас не имеет значения, кто его тренирует.

Наша цель – быть готовыми ко всему, и я тренируюсь, чтобы улучшить свои шансы, не оглядываясь на моего оппонента.

Джошуа пообещал быть более агрессивным и опасным в реванше. Если это так, отлично. Я был бы рад испытать эту сторону Джошуа. Я уверен, что это будет еще один блестящий бой", – сказал Усик в интервью DAZN.

Напомним, 25 сентября Джошуа проиграл Усику единогласным решением судей на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

Реванш Усик – Джошуа должен состояться до 25 апреля.