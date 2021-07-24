Лізьте на "Динозавра" дивитися Фудзіяму. Перший "розвод" у Токіо

Навіть в умовах надзвичайного стану організатори провели екскурсію для журналістів Токійською затокою, на берегах якої проживає 38 мільйонів жителів

Екскурсія Токійською затокою / Фото: Любомир Луканюк

На яхту зібрали

Веселку і Діно показали.

Затока

Олімпійські ігри – це не тільки про спорт. Це і про туризм. Організатори, як можуть рекламують свою країну, щоб вболівальники знову захотіли сюди повернутися і витратити гроші. Але Ігри в Токіо особливі – без глядачів. І дарма, про що ми писали в репортажі з відкриття.

Але зараз про інше. Навіть в умовах жорсткого карантину і надзвичайного стану в Токіо японці примудрилися організувати екскурсії. Для журналістів, невеликими групками, але це дорого коштує. Сьогодні показували Токійську затоку.

Любителі літератури читали про неї в романі Роджера Желязни "Острів мертвих".

Любителі селфі бачили фотки з Райдужного мосту і Токійських воріт.

Любителі історії знають, що тут закінчилася Друга світова війна.

На березі затоки розташована найбільша в світі агломерація Великий Токіо, в якій живуть 38 мільйонів людей. Так, тут ніякої помилки. Населення більше, ніж в Україні.

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На невеликій яхті ми зробили коло між двох мостів. Чим вони відомі?

Райдужний міст був побудований в 1993 році. Довжина 570 метрів. Спочатку нічого особливого в ньому не було. Але потім хтось придумав зробити різнокольорову підсвітку. Вкрутили червоні, білі і зелені лампочки і міст став культовим для фанатів Instgaram.

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Tokyo Gate Bridge завдовжки понад 2,6 км і висотою 87,8 м був побудований в 2012 році за мільярд доларів. Він призначений не тільки для автомобілістів. Тут є пішохідні доріжки і оглядовий майданчик. Кажуть, в ясну погоду з нього можна побачити Фудзіяму. Але що тільки не говорять довірливим туристам. Через незвичайну конструкцію міст прозвали "Динозавр".

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Між мостами на березі затоки величезний порт, олімпійське селище, аеропорт Ханеда.

А ще десь тут 2 вересня 1945 року стояв лінкорн "Міссурі". Саме на ньому союзники прийняли капітуляцію Японії, що завершило Другу світову війну.

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