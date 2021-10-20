Динамо заб'є Барселоні два м'ячі: гучна заява від ексгравця збірної України

Динамо прогнозують два м'ячі в ворота Барселони / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Барселона і Динамо зіграють сьогодні на "Камп Ноу" в рамках третього туру групового етапу, початок – о 19:45. Дивитися Барселона – Динамо можна на нашому сайті.

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"Останній поєдинок каталонців в чемпіонаті Іспанії – з Валенсією (3: 1), показав, що вони поступово набувають впевненості. Однак Барселоні все ще не вистачає збалансованості, захист діє з помилками.

Барселона ще не вийшла з кризи / Фото: REUTERS

Динамівці гратимуть від оборони і чекати свого шансу в контратаках. Мірча Луческу прекрасно розуміє, що матчі з Барселоною – це останній шанс зачепитися за єврокубкову весну. Ставлю на результативну нічию 2:2", – впевнено заявив Шелепницький в інтерв'ю zbirna.com.

Цікаво, що в двох стартових турах Динамо жодного разу не забило в Лізі чемпіонів, зате вже встигло пропустити п'ять м'ячів. Всі – в поєдинку проти Баварії. Така ж ситуація і у Барселони, але каталонці пропустили навіть на один м'яч більше.