20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Динамо заб'є Барселоні два м'ячі: гучна заява від ексгравця збірної України

Олександр Трикіша
20 жовтня, 16:27
Колишній футболіст збірної України Юрій Шелепницький припустив, що Динамо зможе двічі вразити ворота Барселони в сьогоднішньому матчі Ліги чемпіонів

Динамо прогнозують два м'ячі в ворота Барселони / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Барселона і Динамо зіграють сьогодні на "Камп Ноу" в рамках третього туру групового етапу, початок – о 19:45. Дивитися Барселона – Динамо можна на нашому сайті.

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"Останній поєдинок каталонців в чемпіонаті Іспанії – з Валенсією (3: 1), показав, що вони поступово набувають впевненості. Однак Барселоні все ще не вистачає збалансованості, захист діє з помилками.

Барселона ще не вийшла з кризи / Фото: REUTERS

Динамівці гратимуть від оборони і чекати свого шансу в контратаках. Мірча Луческу прекрасно розуміє, що матчі з Барселоною – це останній шанс зачепитися за єврокубкову весну. Ставлю на результативну нічию 2:2", – впевнено заявив Шелепницький в інтерв'ю zbirna.com.

Цікаво, що в двох стартових турах Динамо жодного разу не забило в Лізі чемпіонів, зате вже встигло пропустити п'ять м'ячів. Всі – в поєдинку проти Баварії. Така ж ситуація і у Барселони, але каталонці пропустили навіть на один м'яч більше.

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