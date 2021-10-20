20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Динамо забьет Барселоне два мяча: громкое заявление от экс-игрока сборной Украины

Александр Трикиша
20 октября, 16:27
Бывший футболист сборной Украины Юрий Шелепницкий предположил, что Динамо сумеет дважды поразить ворота Барселоны в сегодняшнем матче Лиги чемпионов

Динамо прогнозируют два мяча в ворота Барселоны / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Барселона и Динамо сыграют сегодня на "Камп Ноу" в рамках третьего тура группового этапа, начало – в 19:45. Смотреть Барселона – Динамо можно на нашем сайте.

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"Последний поединок каталонцев в чемпионате Испании – с Валенсией (3:1), показал, что они постепенно обретают уверенность. Однако Барселоне все еще не хватает сбалансированности, защита действует с ошибками.

Барселона еще не вышла из кризиса / Фото: REUTERS

Динамовцы будут играть от обороны и ждать своего шанса в контратаках. Мирча Луческу ведь прекрасно понимает, что матчи с Барселоной – это последний шанс зацепиться за еврокубковую весну. Ставлю на результативную ничью 2:2", – уверенно заявил Шелепницкий в интервью zbirna.com.

Интересно, что в двух стартовых турах Динамо ни разу не забило в Лиге чемпионов, зато уже успело пропустить пять мячей. Все – в поединке против Баварии. Такая же ситуация и у Барселоны, но каталонцы пропустили даже на один мяч больше.

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