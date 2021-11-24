23 листопада 19:44
Динамо 1
Баварія 2
23 листопада 19:45
Вільярреал 0
Манчестер Юнайтед 2
23 листопада 22:00
Барселона 0
Бенфіка 0
23 листопада 22:00
Янг Бойз 3
Аталанта 3
23 листопада 22:00
Лілль 1
Зальцбург 0
23 листопада 22:00
Севілья 2
Вольфсбург 0
23 листопада 22:00
Мальме 1
Зеніт 1
23 листопада 22:00
Челсі 4
Ювентус 0
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Динамо вилетіло із єврокубків! Яремчуку навіть не довелося забивати

Олександр Трикіша
24 листопада, 00:09
Барселона та Бенфіка розійшлися миром 0:0 у п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів, що залишило київське Динамо за бортом єврокубкової весни

Барселона і Бенфіка зіграли внічию / Фото: REUTERS

Барселона мала перевагу протягом усього матчу, але втілити його в забиті м'ячі не змогла. Нагадаємо, сьогодні раніше Динамо поступилося Баварії.

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Український нападник Бенфіки Роман Яремчук з'явився на полі у стартовому складі та був замінений на 59-й хвилині.

Нічия вибила Динамо із боротьби за євровесну. Кияни втратили шанс піднятися на третій рядок, який дає право зіграти у Лізі Європи.

Тепер матч проти Бенфіки в останньому турі перетворюється для підопічних Мірчі Луческу на просту формальність.

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Що ж до решти команд, то Баварія вже гарантувала собі перше місце, а ось за другий рядок продовжать боротися Барселона та Бенфіка. На цей момент їх поділяє два бали.

Зазначимо, що за рівності очок враховуються очні зустрічі, а тут Бенфіка має перевагу, адже у себе вдома вони розгромили каталонців 3:0.