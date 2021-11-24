Динамо вылетело из еврокубков! Яремчуку даже не пришлось забивать

Барселона и Бенфика расписали мировую / Фото: REUTERS

Барселона владела преимуществом на протяжении всего матча, но воплотить его в забитые мячи не смогла. Напомним, сегодня ранее Динамо уступило Баварии.

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Украинский нападающий Бенфики Роман Яремчук появился на поле в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте.

Ничья выбила Динамо из борьбы за евровесну. Киевляне потеряли шанс подняться на третью строчку, дающую право сыграть в Лиге Европы.

Теперь матч против Бенфики в последнем туре превращается для подопечных Мирчи Луческу в простую формальность.

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Что же касается остальных команд, то Бавария уже гарантировала себе первое место, а вот за вторую строчку продолжат бороться Барселона и Бенфика. На данный момент их разделяет два балла.

Отметим, что при равенстве очков учитываются очные встречи, а здесь у Бенфики преимущество, ведь у себя дома они разгромили каталонцев 3:0.