23 ноября 19:44
Динамо 1
Бавария 2
23 ноября 19:45
Вильярреал 0
Манчестер Юнайтед 2
23 ноября 22:00
Барселона 0
Бенфика 0
23 ноября 22:00
Янг Бойз 3
Аталанта 3
23 ноября 22:00
Лилль 1
Зальцбург 0
23 ноября 22:00
Севилья 2
Вольфсбург 0
23 ноября 22:00
Мальме 1
Зенит 1
23 ноября 22:00
Челси 4
Ювентус 0
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Динамо вылетело из еврокубков! Яремчуку даже не пришлось забивать

Александр Трикиша
24 ноября, 00:09
Барселона и Бенфика разошлись миром 0:0 в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов, что оставило киевское Динамо за боротом еврокубковой весны

Барселона и Бенфика расписали мировую / Фото: REUTERS

Барселона владела преимуществом на протяжении всего матча, но воплотить его в забитые мячи не смогла. Напомним, сегодня ранее Динамо уступило Баварии.

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Украинский нападающий Бенфики Роман Яремчук появился на поле в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте.

Ничья выбила Динамо из борьбы за евровесну. Киевляне потеряли шанс подняться на третью строчку, дающую право сыграть в Лиге Европы.

Теперь матч против Бенфики в последнем туре превращается для подопечных Мирчи Луческу в простую формальность.

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Что же касается остальных команд, то Бавария уже гарантировала себе первое место, а вот за вторую строчку продолжат бороться Барселона и Бенфика. На данный момент их разделяет два балла.

Отметим, что при равенстве очков учитываются очные встречи, а здесь у Бенфики преимущество, ведь у себя дома они разгромили каталонцев 3:0.