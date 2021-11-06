Динамо – Ворскла – 1:2: відео голів та огляд матчу

Динамо - Ворскла - 1:2 / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
Аж рік не програвало Динамо у чемпіонаті України. І ось у суботу, 6 листопада, 30-матчева безпрограшна серія команди Луческу в УПЛ обірвалася.
Динамо у быльшості поступилося Ворсклі 1:2.
ОГЛЯД МАТЧУ
Свій дебютний гол у складі киян забив бразилець Вітіньо. Але це слабка втіха для Динамо, яке вже в неділю може наздогнати у турнірній таблиці Шахтар, якщо обіграє на виїзді Колос.
Динамо – Ворскла – 1:2
Голи: Вітіньо, 90+5 – Рангел, 34, Тілль, 74 пен
Динамо: Бущан – Тимчик, Забарний, Кендзьора, Караваєв – Сидорчук – Циганков, Шапаренко, Буяльський, Де Пена (Вітіньо, 55) – Рамірес (Гармаш, 46)
Ворскла: Різник – Пердута, Тамм, Яворський, Якубу (Кушніренко, 85) – Пуцлін, Тілль, Челядин (Кравчук, 68), Кане – Степанюк – Рангел
Попередження: Забарний, Сидорчук, Вітіньо – Тамм, Пуцлін, Кравчук
Вилучення: Кравчук (80, Ворскла, друге попередження).