6 листопада 14:00
Минай 0
Маріуполь 2
6 листопада 17:00
Динамо 1
Ворскла 2
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
20 листопада 00:00
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 00:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 00:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 00:00
Десна --
Колос --
20 листопада 00:00
Ворскла --
Маріуполь --
20 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Олександрія --
20 листопада 00:00
Минай --
Інгулець --
20 листопада 00:00
Верес --
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Динамо – Ворскла – 1:2: відео голів та огляд матчу

Олег Люлька
6 листопада, 19:43
Дивіться, як Динамо зазнало першої за рік поразки в чемпіонаті України, поступившись на своєму полі полтавцям з рахунком 1:2

Динамо - Ворскла - 1:2 / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Аж рік не програвало Динамо у чемпіонаті України. І ось у суботу, 6 листопада, 30-матчева безпрограшна серія команди Луческу в УПЛ обірвалася.

Динамо у быльшості поступилося Ворсклі 1:2.

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ОГЛЯД МАТЧУ

Свій дебютний гол у складі киян забив бразилець Вітіньо. Але це слабка втіха для Динамо, яке вже в неділю може наздогнати у турнірній таблиці Шахтар, якщо обіграє на виїзді Колос.

Динамо – Ворскла – 1:2
Голи: Вітіньо, 90+5 – Рангел, 34, Тілль, 74 пен
Динамо: Бущан – Тимчик, Забарний, Кендзьора, Караваєв – Сидорчук – Циганков, Шапаренко, Буяльський, Де Пена (Вітіньо, 55) – Рамірес (Гармаш, 46)
Ворскла: Різник – Пердута, Тамм, Яворський, Якубу (Кушніренко, 85) – Пуцлін, Тілль, Челядин (Кравчук, 68), Кане – Степанюк – Рангел
Попередження: Забарний, Сидорчук, Вітіньо – Тамм, Пуцлін, Кравчук
Вилучення: Кравчук (80, Ворскла, друге попередження).

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