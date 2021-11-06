6 ноября 14:00
Минай 0
Мариуполь 2
6 ноября 17:00
Динамо 1
Ворскла 2
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
20 ноября 00:00
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 00:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 00:00
Львов --
Заря --
20 ноября 00:00
Десна --
Колос --
20 ноября 00:00
Ворскла --
Мариуполь --
20 ноября 00:00
Днепр-1 --
Александрия --
20 ноября 00:00
Минай --
Ингулец --
20 ноября 00:00
Верес --
Металлист 1925 --
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Динамо – Ворскла – 1:2: видео голов и обзор матча

Олег Люлька
6 ноября, 19:43
Смотрите, как Динамо потерпело первое за год поражение в чемпионате Украины, уступив на своем поле полтавчанам со счетом 1:2

Динамо - Ворскла - 1:2 / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Целый год не проигрывало Динамо в чемпионате Украины. И вот в субботу, 6 ноября, 30-матчевая беспроигрышная серия команды Луческу в УПЛ оборвалась.

Динамо в большинстве уступило Ворскле 1:2.

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ОБЗОР МАТЧА

Свой дебютный гол в составе киевлян забил бразилец Витиньо. Но это слабое утешение для Динамо, которое уже в воскресенье может догнать в турнирной таблице Шахтер, если обыграет на выезде Колос.

Динамо – Ворскла – 1:2
Голы: Витиньо, 90+5 – Рангел, 34, Тилль, 74 пен
Динамо: Бущан – Тымчик, Забарный, Кендзера, Караваев – Сидорчук – Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Де Пена (Витиньо, 55) – Рамирес (Гармаш, 46)
Ворскла: Ризнык – Пердута, Тамм, Яворский, Якубу (Кушниренко, 85) – Пуцлин, Тилль, Челядин (Кравчук, 68), Кане – Степанюк – Рангел
Предупреждения: Забарный, Сидорчук, Витиньо – Тамм, Пуцлин, Кравчук
Удаление: Кравчук (80, Ворскла, второе предупреждение).

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