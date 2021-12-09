Динамо встановило історичний антирекорд у Лізі чемпіонів

Так мало Динамо ще ніколи не забивало / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Програвши на виїзді Бенфіці 0:2 в останньому матчі групового раунду Ліги чемпіонів, Динамо поповнило свою клубну історію неприємним антирекордом.

Уперше за весь груповий турнір ЛЧ кияни забили так мало – лише один м'яч у шести поєдинках.

Реклама

Попередній антирекорд, повідомляє UkrBall, становив три забиті м'ячі у груповому турнірі Кубка чемпіонів-1991/92, коли Динамо, очолюване Анатолієм Пузачем, грало з Барселоною, Бенфікою та празькою Спартою.

Причому два з тих трьох голів Динамо були переможними (1:0 зі Спартою та 1:0 з Бенфікою).

Реклама

Тоді, втім, кияни теж посіли останню сходинку у групі.

Раніше ми писали, що ультрас Динамо та Бенфіки влаштували побоїще в Лісабоні – 17 пострілів, 12 поранених.

Бійка ультрас Динамо і Бенфіки / Фото: Twitter

Реклама

При цьому Мірча Луческу, підбиваючи підсумки виступу Динамо у нинішній Лізі чемпіонів, заявив, що задоволений грою, але не результатом.

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"