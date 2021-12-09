8 декабря 19:45
Ювентус 1
Мальме 0
8 декабря 19:45
Зенит 3
Челси 3
8 декабря 22:00 Трансляция
Бенфика 2
Динамо 0
8 декабря 22:00
Бавария 3
Барселона 0
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед 1
Янг Бойз 1
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург 1
Севилья 0
8 декабря 22:00
Вольфсбург 1
Лилль 3
10 декабря 17:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
9 декабря 19:45
Заря --
Буде-Глимт --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Динамо установило исторический антирекорд в Лиге чемпионов

Андрей Трофимов
9 декабря, 10:09
Впервые в своей истории за весь групповой турнир Лиги чемпионов киевляне забили всего один мяч – такого низкого показателя у Динамо никогда еще было

Так мало Динамо еще никогда не забивало / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Проиграв на выезде Бенфике 0:2 в последнем матче группового раунда Лиги чемпионов, Динамо пополнило свою клубную историю неприятным антирекордом.

Впервые за весь групповой турнир ЛЧ киевляне забили так мало – всего один мяч в шести поединках.

Реклама

Предыдущий антирекорд, сообщает UkrBall, составлял три забитых мяча в групповом турнире Кубка чемпионов-1991/92, когда Динамо, возглавляемое Анатолием Пузачем, играло с Барселоной, Бенфикой и пражской Спартой.

Причем два из тех трех голов Динамо были победными (1:0 со Спартой и 1:0 с Бенфикой).

Реклама

Тогда, впрочем, киевляне тоже заняли последнее место в группе.

Ранее мы писали, что ультрас Динамо и Бенфики устроили побоище в Лиссабоне – 17 выстрелов, 12 раненых.

Драка ультрас Динамо и Бенфики / Фото: Twitter

Реклама

При этом Мирча Луческу, подводя итоги выступления Динамо в нынешней Лиге чемпионов, заявил, что доволен игрой, но не результатом.

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Меня беспокоит одно – они начинают играть только после того, как исчезает давление после допущенных ошибок и пропущенных голов", – посетовал Луческу.