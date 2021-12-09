"Мене турбує лише одне": Луческу назвав головний мінус Динамо у Лізі чемпіонів

Динамо не вміє грати під тиском – що порадувало та засмутило головного тренера киян у нинішньому євросезоні

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Незважаючи на поразку від Бенфіки 0:2 у заключному матчі Динамо у Лізі чемпіонів, коуч киян Мірча Луческу знайшов, за що похвалити своїх підопічних.

Граю Луческу задоволений.

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Результатом – ні.

"Я задоволений якістю гри своєї команди у цій найсильнішій групі зі складними суперниками. Але у жодному разі не можу бути задоволеним результатами, тому що ми могли набрати і більше балів. Проте не варто забувати, що вся наша задня лінія, усі захисники – це молоді гравці, яким по 19-21 років. Їхня молодість і відсутність досвіду поки що не сприяють якості гри в обороні", – наводить слова Мірчі Луческу офіційний сайт Динамо.

"Не варто забувати, що майже у всіх матчах ми на рівних грали із серйозними суперниками, грандами з нашої групи. Я задоволений якістю гри та зростом своїх гравців. Мене непокоїть одне – вони починають грати лише після того, як зникає тиск після допущених помилок та пропущених голів", – нарікає Луческу.

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Нагадаємо, не зуміли пробитися до наступної стадії єврокубків і Шахтар із Зорею. Отже, України не буде в євровесні.