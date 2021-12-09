"Мене турбує лише одне": Луческу назвав головний мінус Динамо у Лізі чемпіонів

Незважаючи на поразку від Бенфіки 0:2 у заключному матчі Динамо у Лізі чемпіонів, коуч киян Мірча Луческу знайшов, за що похвалити своїх підопічних.
Граю Луческу задоволений.
Результатом – ні.
"Я задоволений якістю гри своєї команди у цій найсильнішій групі зі складними суперниками. Але у жодному разі не можу бути задоволеним результатами, тому що ми могли набрати і більше балів. Проте не варто забувати, що вся наша задня лінія, усі захисники – це молоді гравці, яким по 19-21 років. Їхня молодість і відсутність досвіду поки що не сприяють якості гри в обороні", – наводить слова Мірчі Луческу офіційний сайт Динамо.
"Не варто забувати, що майже у всіх матчах ми на рівних грали із серйозними суперниками, грандами з нашої групи. Я задоволений якістю гри та зростом своїх гравців. Мене непокоїть одне – вони починають грати лише після того, як зникає тиск після допущених помилок та пропущених голів", – нарікає Луческу.
Нагадаємо, не зуміли пробитися до наступної стадії єврокубків і Шахтар із Зорею. Отже, України не буде в євровесні.
Читайте також:
- 17 пострілів, 12 поранених: ультрас Динамо та Бенфіки влаштували побоїще у Лісабоні (відео)
- Впустили діамант. Українець приніс Бенфіці перемогу над Динамо
- Бенфіка – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
- Бракує одного: визначилися 15 учасників плей-офф Ліги чемпіонів
- Снігопад у Бергамо зірвав матч Ліги чемпіонів
- Він заслужив! Тренер Шахтаря пояснив, чому випустив Шевченка на поле