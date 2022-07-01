Динамо залишили два легіонери. Кияни посилять конкурентів у Лізі чемпіонів

Георгій Цітаішвілі та Ерік Рамірес / Фото: Колаж: Сьогодні

Київський клуб продовжує втрачати футболістів напередодні старту у кваліфікації Ліги чемпіоном. Офіційний сайт Динамо оголосив, що два футболісти атаки, Георгій Цітаішвілі та Ерік Рамірес, на правах оренди захищатимуть кольори Леха та Слована. До речі, скандальний Жерсон Родрігес втік до Саудівської Аравії заради футболу.

21-річний вінгер Георгій Цітаішвілі другу половину минулого сезону провів у польській Екстракласі, де грав за краківську Віслу. Своєю грою футболіст збірної Грузії привернув увагу селекціонерів чемпіона Польщі Леха із Познані. За польську команду вінгер виступатиме під номером 14.

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Венесуельський форвард "біло-синіх" Ерік Рамірес, як раніше повідомлялося, поїде в річну оренду в Слован Братислава. Чемпіон Словаччини матиме опцію викупу 23-річного форварда.

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Зазначимо, що Слован і Лех цього сезону представлятимуть свої країни в Лізі чемпіонів. Обидві команди стартуватимуть із першого кваліфікаційного раунду.

Раніше ми повідомляли, що київське Динамо зазнало першої поразки у благодійних матчах. Підопічні Мірчі Луческу поступилися найгіршій команді Швейцарії минулого сезону.