Динамо втратить ще одного легіонера

Форвард збірної Венесуели Ерік Рамірес транзитом через іспанський Спортинг переїде до чемпіонату Словаччини

Ерік Рамірес повернеться до чемпіонату Словаччини / Фото: Колаж: Сьогодні,

20 серпня стартує чемпіонат України у Прем'єр-лізі. Клуби розпочали підготовку до нового сезону, а київське Динамо навіть встигло зіграти спаринг зі швейцарським Івердоном.

Проте у наступному чемпіонаті ми не побачимо багатьох легіонерів, які прикрашали елітний дивізіон. Виною всьому військова агресія "країни 404".

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Керівництво київського Динамо вирішило відправити в чергову оренду свого нападаючого Еріка Раміреса. 23-річний футболіст виступатиме у складі братиславського Словану. У складі чинного чемпіона Словаччини Рамірес виступатиме на правах оренди, повідомляє Esencia Hry.

Варто зазначити, що наставник Динамо Мірча Луческу не надто й розраховував на венесуельця. За півроку у Динамо Рамірес зіграв 7 матчів, забив один гол та віддав один асист.

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Навесні Ерік виступав у другому іспанському дивізіоні за Спортінг Хіхон і також не вразив результативністю. Форвард зіграв 12 поєдинків, так і не відзначившись результативними діями.

Ерік Рамірес / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Минулого літа київське Динамо купило венесуельця у словацького клубу Дунайська Стреда за 1,75 млн євро, вихопивши його з-під носа російського Рубіна.

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Ерік Рамірес / Фото: YouTube Динамо Київ

Раніше ми повідомляли, що два легіонери "біло-синіх" Беньямін Вербич та Томаш Кендзера хочуть провести наступний сезон у складі киян. Футболісти збираються повернуться до складу Динамо, незважаючи на війну з Росією.