Динамо покинули два легионера. Киевляне усилят конкурентов в Лиге чемпионов

Георгий Цитаишвили и Эрик Рамирес / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевский клуб продолжает терять футболистов накануне старта в квалификации Лиги чемпионом. Официальный сайт Динамо объявил, что два футболиста атаки, Георгий Цитаишвили и Эрик Рамирес, на правах аренды будут защищать цвета Леха и Слована. Кстати, скандальный Жерсон Родригес сбежал в Саудовскую Аравию ради футбола.

21-летний вингер Георгий Цитаишвили вторую половину минувшего сезона провел в польской Экстраклассе, где играл за краковскую Вислу. Своей игрой футболист сборной Грузии привлек внимание селекционеров чемпиона Польши Лех из Познани. За польскую команду вингер будет выступать под номером 14.

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Венесуэльский форвард "бело-синих" Эрик Рамирес, как ранее сообщалось, отправится в годичную аренду в Слован Братислава. У чемпиона Словакии будет опция выкупа 23-летнего форварда.

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Отметим, что Слован и Лех в нынешнем сезоне будут представлять свои страны в Лиге чемпионов. Обе команды будут стартовать с первого квалификационного раунда.

Ранее мы сообщали, что киевское Динамо потерпело первое поражение в благотворительных матчах. Подопечные Мирчи Луческу уступили худшей команде Швейцарии прошлого сезона.