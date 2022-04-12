Динамо націоналізують – Леоненко

Віктор Леоненко заявив, що Динамо Київ заберуть у братів Суркісів та націоналізують / Фото: Колаж: Сьогодні

Київське "Динамо" найближчим часом може стати державним клубом. Таку новину, коментуючи своє звільнення з каналів "Футбол", повідомив легендарний у минулому футболіст команди Віктор Леоненко.

Найкращий футболіст України 1992-1994 років так відповів на запитання Fanday про свої стосунки з братами Суркісами:

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"Завжди були хороші, хоча я на них маю бути ображений. Але образити мене нереально. Думаю, Динамо вже скоро у них заберуть", – сказав Леоненко.

На уточнююче питання про те, що саме має на увазі колишній футбольний експерт "Футболів", Леоненко коротко відповів: "Націоналізують". І додав: "Ходять такі розмови. Але це не точно".

Сканальне інтерв'ю

Віктор Леоненко днями вляпався у скандал. Уродженець Тюмені взяв участь у благодійному матчі у Києві з військовими, разом із іншими відомими екс-футболістами. Участь у поєдинку також взяли Олександр Алієв, Артем Мілевський, Олег Саленко, Андрій Богданов, Євген Коновалов.

Після матчу Леоненко дав інтерв'ю, заявивши, що не засуджує російських спортсменів за мовчання на фоні війни.

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"Не вважаю, що спортсмени в чомусь винні. Що з нас взяти? Можна отримати термін. Ми – мирні люди".

/ Фото: Телеканал "Футбол"

Звільнення

Ці слова колишнього футболіста викликали резонанс у суспільстві, а сам Леоненко був звільнений із телеканалів "Футбол", де працював експертом.

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Про це на своїй сторінці у Instagram заявив директор каналів Олександр Денисов.