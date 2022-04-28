Динамо Київ – Динамо Загреб: пряма відеотрансляція матчу

Київське Динамо зіграє з чинним чемпіоном Хорватії / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

У четвер, 28 квітня, на стадіоні "Максимір" у Загребі відбудеться благодійний матч. Підопічні Луческу зіграють проти загребського Динамо. Стартовий свисток арбітра прозвучить о 19:00 за київським часом.

На нашому сайті пройде пряма відеотрансляція матчу.

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Суперник киян – чинний чемпіон Хорватії Динамо Загреб. "Сині" є найкращим клубом Хорватії в період незалежності за кількістю титулів. Команда 22 рази ставала чемпіоном країни, в активі динамівців 16 Кубів Хорватії та 6 Суперкубків.

За чотири тури до завершення першості Хорватії 2021/22 загребське Динамо крокує до свого 23-го чемпіонського титулу.

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Найкращим бомбардиром Загреба цього сезону є лівий вінгер Міслав Оршич, який забив 18 м'ячів у всіх турнірах. За ним розташувалися форварди Бруно Петкович (10 голів) та серб Комнен Адрич (8 голів).

У складі "синіх" виступають 10 представників національних збірних.

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Тренує команду 68-річний наставник Анте Чачич. У 2015-2017 роках досвідчений наставник очолював національну збірну Хорватії, з якої дійшов до 1/8 фіналу Євро-2016.

Протягом своєї історії найтитулованіші клуби України та Хорватії провели чотири офіційні зустрічі.

Ліга чемпіонів 2003/04. 3-й кваліфікаційний раунд

Динамо Київ – Динамо Загреб – 3:1

Динамо Загреб – Динамо Київ – 0:2

Ліга чемпіонів 2012/2013. Груповий етап

Динамо Київ – Динамо Загреб – 2:0

Динамо Загреб – Динамо Київ – 1:1

Кияни провели вже чотири благодійні матчі в рамках турне за мир. Перші два виграли з однаковим рахунком 3:1 (проти Легії та Галатасарая). Потім розписали нульову нічию із Клужем. І нарешті, у четвертому спарингу обіграли дортмундську Боруссію 3:2.

Усі матчі благодійного турне "Матч за Світ! Зупинимо Війну!":

Всі отримані кошти будуть відправлені на рахунок Міністерства соціальної політики для вирішення гуманітарних проблем через військову агресію Росії.