Динамо домовилося з переможцем Ліги Європи про товариський матч

Підопічні Мірчі Луческу затримаються на тренувальному зборі в Швейцарії і зіграють з Вільярреалом, оскільки їхній старт в чемпіонаті України відкладений

"Вільярреал" - "Динамо" / Фото: Reuters

Новий сезон української Прем'єр-ліги стартує 23 липня. Однак динамівці пропустять перший тур, оскільки їхній суперник, Олімпік, знявся з турніру. Тому чинні чемпіони вирішили провести ще один контрольний матч за кордоном. Зараз кияни тренуються у Швейцарії. Як ми писали, футболіст ЦСКА не зрадів першому голу за Динамо.

У понеділок, 26 липня, команда Мірчі Луческу битиметься з Вільярреалом – сьомою командою Ла Ліги. Інформацію про це повідомив сайт іспанського клубу, тоді як офіційні джерела "біло-блакитних" мовчать.

Переможець Ліги Європи минулого сезону запланував збір в сусідній Австрії, куди і під'їде український гранд для гри. Нагадаємо, що Динамо зустрічалося з підопічними Унаї Емері в Лізі Європи і двічі поступилося на стадії 1/8 фіналу.

Днями Динамо віддало свого чемпіона світу Чорноморцю.

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Наступний "товарняк" київська команда зіграє 14 липня зі швейцарським Сьоном. Цікаво, що в липні українці чотири зустрічі з командами Швейцарії завершували нічиїми, а обіграли лише любителів з Франції.

Нещодавно Динамо підписало форварда Колоса.

Згадаймо, як кияни грали з Зорею в чемпіонаті країни: