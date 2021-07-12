Динамо договорилось с победителем Лиги Европы о товарищеском матче

Подопечные Мирчи Луческу задержатся на тренировочном сборе в Швейцарии и сыграют с Вильярреалом, поскольку их старт в чемпионате Украины отложен

"Вильярреал" - "Динамо" / Фото: Reuters

Новый сезон украинской Премьер-лиги стартует 23 июля. Однако динамовцы пропустят первый тур, поскольку их соперник, Олимпик, снялся с турнира. Поэтому действующие чемпионы решили провести еще один контрольный матч за рубежом. Сейчас киевляне тренируются в Швейцарии. Как мы писали, футболист ЦСКА не обрадовался первому голу за Динамо.

В понедельник, 26 июля, команда Мирчи Луческу сразится с Вильярреалом – седьмой командой Ла Лиги. Информацию об этом сообщил сайт испанского клуба, тогда как официальные источники "бело-голубых" молчат.

Победитель Лиги Европы минувшего сезона запланировал сбор в соседней Австрии, куда и подъедет украинский гранд для игры. Напомним, что Динамо встречалось с подопечными Унаи Эмери в Лиге Европы и дважды уступило на стадии 1/8 финала.

На днях Динамо отдало своего чемпиона мира Черноморцу.

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Следующий "товарняк" киевская команда сыграет 14 июля со швейцарским Сьоном. Интересно, что в июле украинцы четыре встречи с командами Швейцарии завершали ничьими, а обыграли лишь любителей из Франции.

Недавно Динамо подписало форварда Колоса.

Вспомним, как киевляне играли с Зарей в чемпионате страны: