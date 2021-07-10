Динамо отдало своего чемпиона мира Черноморцу

Георгий Цитаишвили по-прежнему не вписывается в планы главного тренера киевлян Мирчи Луческу – 20-летний вингер на правах аренды продолжит карьеру в Одессе

Георгий Цитаишвили / Фото: Instagram

20-летний полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили находится в Одессе. Ожидается, что киевляне отдадут чемпиона мира-2019 среди молодежи в аренду Черноморцу.

Об этом в Instagram сообщает журналист Олег Ящук.

Георгий Цитаишвили / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, в межсезонье Черноморец, вышедший в УПЛ из Первой лиги, возглавил экс-тренер расформированного Динамо U-21 Юрий Мороз. После этого одесситы уже арендовали четырех игроков столичного клуба – Вадима Мащенко, Даниила Сухоручко, Романа Бодню и Артура Ващишина.

Помимо них из Динамо в одесский клуб могут перейти Ярослав Надольский, Евгений Исаенко, Николай Михайленко, Денис Кузик и Евгений Смирный.

Цитаишвили провел с Динамо первый сбор в Швейцарии, но на второй тренерский штаб киевлян его не взял.

Минувшей зимой Цитаишвили перебрался на правах аренды в Ворсклу, но практически не играл там из-за полученной травмы.

Георгий Цитаишвили в форме сборной Грузии / Фото: Facebook

Добавим, что в конце мая Цитаишвили получил паспорт Грузии и будет выступать за сборную этой страны – такой была воля его дедушки.