14 вересня 19:45
Янг Бойз 2
Манчестер Юнайтед 1
14 вересня 19:45
Севілья 1
Зальцбург 1
14 вересня 22:00
Динамо 0
Бенфіка 0
14 вересня 22:00
Барселона 0
Баварія 3
14 вересня 22:00
Челсі 1
Зеніт 0
14 вересня 22:00
Мальме 0
Ювентус 3
14 вересня 22:00
Лілль 0
Вольфсбург 0
14 вересня 22:00
Вільярреал 2
Аталанта 2
15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Динамо – Бенфіка: відеоогляд матчу

Олег Люлька
15 вересня, 08:50
Дивіться найяскравіші моменти поєдинку стартового туру Ліги чемпіонів, в якому Динамо вдома зіграло внічию 0:0 з Бенфікою

Динамо - Бенфіка - 0:0 / Фото: Getty Images

Динамо було близьке до перемоги над Бенфікою з рахунком 1:0. Але гол Шапаренка, забитий на останніх секундах, англійський арбітр Тейлор скасував після підказки відеоасистента, котрий зафіксував офсайд у Гармаша, який виконував подачу.

У підсумку – може і справедливі, але дуже прикрі 0:0.

ОГЛЯД МАТЧУ

Динамо – Бенфіка – 0:0
Динамо: Бойко – Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков (Караваєв, 75), Буяльський, Де Пена (Вербич, 76) – Шкурін (Гармаш, 59)
Бенфіка: Влаходімос – Отаменді, Вертонген, Морато – Жилберто (Лазаро, 59), Жоау Маріу (Таарабт, 86), Вайгль, Грімальдо – Рафа Сілва, Яремчук (Нуньєс, 59), Евертон (Радоньїч, 58)
Попередження: Сидорчук, Забарний, Гармаш – Рафа Сілва, Яремчук, Вайгль

Динамо – Бенфіка, Ліга чемпіонів / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, в паралельному поєдинку групи Е Барселона програла 0:3 Баварії, котра очолила квартет. Динамо ділить з Бенфікою другий рядок, випереджаючи каталонців.

Читайте також: Динамо – Бенфіка та інші: результати матчів Ліги чемпіонів 14 вересня

У наступному турі, 29 вересня, Динамо грає на виїзді з Баварією, а Бенфіка приймає Барселону.

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