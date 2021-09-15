14 сентября 19:45
Янг Бойз 2
Манчестер Юнайтед 1
14 сентября 19:45
Севилья 1
Зальцбург 1
14 сентября 22:00
Динамо 0
Бенфика 0
14 сентября 22:00
Барселона 0
Бавария 3
14 сентября 22:00
Челси 1
Зенит 0
14 сентября 22:00
Мальме 0
Ювентус 3
14 сентября 22:00
Лилль 0
Вольфсбург 0
14 сентября 22:00
Вильярреал 2
Аталанта 2
15 сентября 19:45
Бешикташ --
Боруссия Д --
15 сентября 19:45
Шериф --
Шахтер --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2020/2021

Динамо – Бенфика: видеообзор матча

Олег Люлька
15 сентября, 08:50
Смотрите самые яркие моменты поединка стартового тура Лиги чемпионов, в котором Динамо дома сыграло вничью 0:0 с Бенфикой

Динамо - Бенфика - 0:0 / Фото: Getty Images

Динамо было близко к победе над Бенфикой со счетом 1:0. Но гол Шапаренко, забитый на последних секундах, английский арбитр Тейлор отменил после подсказки видеоассистента, зафиксировавшего офсайд у Гармаша, выполнявшего подачу.

В итоге – может и справедливые, но очень обидные 0:0.

ОБЗОР МАТЧА

Динамо – Бенфика – 0:0
Динамо: Бойко – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков (Караваев, 75), Буяльский, Де Пена (Вербич, 76) – Шкурин (Гармаш, 59)
Бенфика: Влаходимос – Отаменди, Вертонген, Морато – Жилберто (Лазаро, 59), Жоау Мариу (Таарабт, 86), Вайгль, Гримальдо – Рафа Силва, Яремчук (Нуньес, 59), Эвертон (Радоньич, 58)
Предупреждения: Сидорчук, Забарный, Гармаш – Рафа Силва, Яремчук, Вайгль

Динамо – Бенфика, Лига чемпионов / Фото: Getty Images

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Напомним, в параллельном поединке группы Е Барселона проиграла 0:3 Баварии, возглавившей квартет. Динамо делит с Бенфикой второе место, опережая каталонцев.

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В следующем туре, 29 сентября, Динамо играет на выезде с Баварией, а Бенфика принимает Барселону.

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