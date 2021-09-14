Динамо – Бенфіка та інші: розклад матчів Ліги чемпіонів 14 вересня

Кубок Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

У вівторок, 14 вересня, стартує груповий раунд Ліги чемпіонів. До вашої уваги – розклад усіх матчів дня, котирування букмекерів і оновлювані результати.

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ВІВТОРОК, 14 ВЕРЕСНЯ

Група E

22:00 Динамо – Бенфіка

Котирування: 3.25 – 3.35 – 2.46

22:00 Барселона – Баварія

Котирування: 3.50 – 4.10 – 2.00

Група F

19:45 Янг Бойз – Манчестер Юнайтед

Котирування: 8.40 – 5.30 – 1.38

22:00 Вільярреал – Аталанта

Котирування: 2.47 – 3.45 – 2.99

Група G

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19:45 Севілья – Зальцбург

Котирування: 1.68 – 4.05 – 5.20

22:00 Лілль – Вольфсбург

Котирування: 2.14 – 4.05 – 2.89

Група H

22:00 Челсі – Зеніт

Котирування: 1.23 – 6.50 – 15.50

22:00 Мальме – Ювентус

Котирування: 4.40 – 4.35 – 1.65

Трансляції матчів Ліги чемпіонів – на Megogo

Трофей Ліги чемпионов УЄФА / Фото: AFP

Нагадаємо, крім київського Динамо, Україну в Лізі чемпіонів представляє донецький Шахтар, який 15 вересня стартує в груповому раунді виїзним матчем проти тираспольського Шерифа.

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