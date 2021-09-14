14 вересня 19:45
Севілья --
Зальцбург --
14 вересня 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 вересня 22:00
Динамо --
Бенфіка --
14 вересня 22:00
Барселона --
Баварія --
14 вересня 22:00
Челсі --
Зеніт --
14 вересня 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 вересня 22:00
Лілль --
Вольфсбург --
14 вересня 22:00
Вільярреал --
Аталанта --
15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Динамо – Бенфіка та інші: розклад матчів Ліги чемпіонів 14 вересня

Олег Люлька
14 вересня, 09:53
Сьогодні стартує груповий раунд найпрестижнішого єврокубка – відбуваються вісім матчів у чотирьох групах, включаючи поєдинок команди Мірчі Луческу в Києві

Кубок Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

У вівторок, 14 вересня, стартує груповий раунд Ліги чемпіонів. До вашої уваги – розклад усіх матчів дня, котирування букмекерів і оновлювані результати.

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ВІВТОРОК, 14 ВЕРЕСНЯ

Група E

22:00 Динамо – Бенфіка
Котирування: 3.25 – 3.35 – 2.46

22:00 Барселона – Баварія
Котирування: 3.50 – 4.10 – 2.00

Група F

19:45 Янг Бойз – Манчестер Юнайтед
Котирування: 8.40 – 5.30 – 1.38

22:00 Вільярреал – Аталанта
Котирування: 2.47 – 3.45 – 2.99

Група G

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19:45 Севілья – Зальцбург
Котирування: 1.68 – 4.05 – 5.20

22:00 Лілль – Вольфсбург
Котирування: 2.14 – 4.05 – 2.89

Група H

22:00 Челсі – Зеніт
Котирування: 1.23 – 6.50 – 15.50

22:00 Мальме – Ювентус
Котирування: 4.40 – 4.35 – 1.65

Трансляції матчів Ліги чемпіонів – на Megogo

Трофей Ліги чемпионов УЄФА / Фото: AFP

Нагадаємо, крім київського Динамо, Україну в Лізі чемпіонів представляє донецький Шахтар, який 15 вересня стартує в груповому раунді виїзним матчем проти тираспольського Шерифа.

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